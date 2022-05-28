США провели секретные переговоры с Саудовской Аравией по нефти

Советники президента США Джо Байдена прибыли в Саудовскую Аравию с целью провести секретные переговоры о добыче нефти королевством. Об этом 25 мая сообщил портал Axios со ссылкой на одного бывшего и нескольких действующих американских чиновников. Белый дом на данный момент не подтвердил эту информацию.

По данным портала, координатор политики Белого дома на Ближнем Востоке Бретт МакГурк и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн прибыли в Саудовскую Аравию во вторник, 24 мая.

Вашингтон неоднократно обращался к Эр-Рияду с просьбой увеличить добычу нефти, однако саудовцы пока не проявили интерес к данным призывам. Портал также напомнил, что королевство придерживается соглашения с Россией об уровне добычи нефти, действие которого истекает в сентябре текущего года.

«Байдену нужно, чтобы Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, чтобы попытаться снизить цены на бензин перед промежуточными выборами. США также хотят увеличить нефтедобычу королевства, чтобы иметь возможность вести широкий спектр санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Украине», — заявил портал.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время обсуждается возможное соглашение между Саудовской Аравией, Израилем и Египтом. США выступает посредником в консультациях трех стран. Портал уточняет, что эти переговоры могут стать первым шагом на пути к нормализации отношений между Эр-Риядом и Израилем.

Также сообщается, что Байден рассматривает возможность посещения королевства в рамках запланированной на конец июня поездки на Ближний Восток.

Ранее, 8 мая, британская газета The Telegraph заявила, что Саудовская Аравия может подтолкнуть мир к рецессии и усугубить мировые проблемы, если не увеличит добычу нефти. Причиной нежелания Саудовской Аравии «помогать» западным партнерам статья называет возрастающую неприязнь королевского дома к Америке из-за позиции Белого дома по ситуации с убитым в 2018 году журналистом Джамалем Хашокджи. В результате Эр-Рияд не присоединяется к санкциям против России и переориентирует поставки своей нефти на Китай и Индию.

20 апреля The Wall Street Journal сообщила о том, что разногласия между Вашингтоном и Эр-Риядом достигли пика. Это произошло из-за недовольства Америки позицией саудитов по правам человека, а также разногласиям по объемам добычи арабской нефти.

19 апреля обозреватель Rai Al Youm Халид аль-Джауси сообщил, что Саудовская Аравия решила отвернуться от Соединенных Штатов и примкнуть к России и Китаю на фоне снижения американского влияния на мировой арене. Он отметил, что наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел за несколько дней телефонные переговоры с главами России и Китая. Кроме того, он подчеркнул, что Саудовская Аравия не стала увеличивать добычу нефти и снижать цены на нефть при беспрецедентном росте цен на бензин в США.