Минобороны: фрегат «Адмирал Горшков» провел испытательный пуск ракеты «Циркон»

Фрегат Военно-морских сил (ВМС) России «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по мишени в Белом море. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ракета успешно поразила цель на расстоянии около 1000 км. Ракетные стрельбы прошли в рамках испытаний новых видов вооружения.

О том, что в России создают береговой ракетный комплекс под гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», стало известно 27 мая. Он может поступить на вооружение Военно-морского флота в текущем году, отмечает «Газета.Ru».

В феврале источники «Известий» рассказали, что первым штатным носителем гиперзвуковой системы «Циркон» станет фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», который должен пополнить Северный флот в декабре этого года. Базироваться корабль будет в Североморске, где завершается строительство причала и инфраструктуры для фрегата.

Ракета «Циркон» — первая в мире, способная поражать цель на расстоянии 1000 км со скоростью более 10 тыс. км/час. Гиперзвуковая крылатая ракета осуществляет продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.