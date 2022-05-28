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В Армении заявили об обстреле со стороны Азербайджана

Минобороны Армении: один военный ранен в результате обстрела со стороны Азербайджана
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Фото: Аппарат Президента Республики Армения
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Азербайджанские вооруженные силы открыли огонь на восточном направлении границы, в результате чего один военнослужащий получил тяжелое ранение. Об этом в субботу, 28 мая, сообщила пресс-служба минобороны Армении.

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Обстрел произошел утром в субботу около 10:40 (9:40 по мск).

«Подразделения ВС Азербайджана обстреляли из огнестрельного оружия, в том числе снайперских винтовок, армянские позиции в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате чего получил огнестрельное ранение рядовой Давид Варданян», — говорится в сообщении.

За неделю до этого, 22 мая, глава Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились начать работу армяно-азербайджанской комиссии по делимитации и безопасности границ. В ходе трехсторонней встречи в Брюсселе обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к переговорному процессу по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, гуманитарными проблемами и урегулированием нагорнокарабахского конфликта.

Вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев впервые встретились в формате армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ 24 мая. Встреча состоялась на границе республик. Вторая встреча должна пройти в Москве, третья — в Брюсселе.

В ноябре 2020 года при участии России Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен военнопленными и передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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