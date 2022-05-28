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Штрафы за провоцирование лесных пожаров увеличили в 10 раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о десятикратном увеличении штрафов для граждан, спровоцировавших лесные пожары, а также двукратном — для должностных и юридических лиц за учинение пожаров и сжигание травы рядом с лесами. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации 28 мая.

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Таким образом, уличенные в поджоге травы возле леса граждане заплатят от 15 до 30 тыс. рублей (ранее штраф составлял от 1,5 до 3 тысяч), должностные лица — от 20 до 40 тыс. (было от 10 до 20 тыс.), юрлица — от 100 до 400 тыс. (ранее штраф был от 50 до 200 тыс.).

Помимо этого придется заплатить и за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, которые примыкают к лесу. Для гражданских лиц штраф составит от 30 до 40 тыс. рублей (было от 3 до 4 тыс.), должностных — от 30 до 50 тыс. (было от 15 до 20 тыс.), юрлиц — от 300 до 500 тыс. (было от 150 до 250 тыс.).

Президентским указам также увеличен размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности без причинения тяжкого вреда здоровью человека. Санкция для граждан составит 50 тыс. (ранее было 5 тыс.), для должностных лиц — 100 тыс. (ранее — 50 тыс.), для юрлиц — от 1 до 2 млн (было от 500 тыс. до 1 млн).

4 мая стало известно, что в Приморском крае с начала действия особого противопожарного режима задержали 77 поджигателей сухой травы. Как рассказал замначальника ГУ МЧС России по Приморью Игорь Сарана, всего с начала года составлено более 100 протоколов об административном правонарушении. Сумма штрафов уже превысила 50 тыс. рублей.

В отношении 77 поджигателей могут быть возбуждены уголовные дела.

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