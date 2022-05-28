Экономисты РАН назвали курс в 60-65 рублей за доллар золотой серединой

Экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали равновесный курс рубля. Эксперты считают, что золотой серединой сейчас является курс в диапазоне 60–65 рублей за доллар. Об этом в субботу, 28 мая, пишет РБК.

Между тем экономисты отметили, что до введения новых антироссийских санкций курс был занижен по причине действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния за счет нефтегазовых доходов.

«Чтобы выровнять дисбаланс, требуется нащупать равновесные значения курса с учетом всех имеющихся обстоятельств. По оценке экономистов, золотой серединой сейчас является курс в диапазоне 60–65 рублей за доллар», — объяснили они.

Специалисты пояснили, что баланс валютного курса должен определяться тремя факторами: дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса. Отмечается, что в последнем случае в настоящее время прослеживается значительный перевес в сторону сальдо.

Из-за сжатия импорта при нынешних ограничениях появляется проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, что приводит к укреплению курса рубля.

В этот же день американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года. Причиной укрепления валюты называется стремительный рост цен на энергоносители и контроль над оттоком капитала со стороны Центробанка России. Важную роль также сыграло требование России о переводе платы за газ в рубли.

До этого, 26 мая, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что текущий курс доллара находится вблизи локального минимума, необходимо постепенное возвращение к прежнему равновесному курсу рубля. Он отметил, что тот курс, который сейчас есть, в долгосрочном плане представляет проблему, так как реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние пять лет.

Министр также добавил, что Россия поэтапно снимает ограничения в финансовой сфере, а у Центробанка есть возможность для нового снижения ключевой ставки в начале июня.

Партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов выразил мнение, что основными причинами укрепления рубля стали подготовка компаний-экспортеров к предстоящим налоговым выплатам, пик которых приходится на май, а также высокие цены на нефть. Оба эксперта сошлись во мнении, что сейчас можно покупать доллары и евро — текущий курс для покупки выглядит привлекательным.