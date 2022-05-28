Реклама
Прямой эфир
Мир
В США раскритиковали речь Байдена перед выпускниками Военно-морской академии
Мир
Минобороны сообщило о взятии города Красный Лиман под полный контроль
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Мир
Иран задержал два греческих судна в Персидском заливе
Армия
Путин подписал закон об отмене возрастного предела при заключении контракта с ВС
Политика
В ГД предрекли миру голодомор из-за Байдена и Зеленского
Мир
Захарова указала на создание Вашингтоном продовольственного кризиса на Украине
Общество
Штрафы за провоцирование лесных пожаров увеличили в 10 раз
Мир
Один человек погиб при обстреле Херсона со стороны ВС Украины
Экономика
Экономисты РАН назвали равновесный курс рубля
Мир
Первое судно прибыло в освобожденный порт Мариуполя

Экономисты РАН назвали курс в 60-65 рублей за доллар золотой серединой

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали равновесный курс рубля. Эксперты считают, что золотой серединой сейчас является курс в диапазоне 60–65 рублей за доллар. Об этом в субботу, 28 мая, пишет РБК.

Как закалялся рубль: что стало причиной нового раунда укрепления нацвалюты
Эксперты ожидают, что для повышения бюджетных доходов ЦБ может пойти на досрочное снятие ограничений

Между тем экономисты отметили, что до введения новых антироссийских санкций курс был занижен по причине действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния за счет нефтегазовых доходов.

«Чтобы выровнять дисбаланс, требуется нащупать равновесные значения курса с учетом всех имеющихся обстоятельств. По оценке экономистов, золотой серединой сейчас является курс в диапазоне 60–65 рублей за доллар», — объяснили они.

Специалисты пояснили, что баланс валютного курса должен определяться тремя факторами: дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса. Отмечается, что в последнем случае в настоящее время прослеживается значительный перевес в сторону сальдо.

Из-за сжатия импорта при нынешних ограничениях появляется проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, что приводит к укреплению курса рубля.

В этот же день американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года. Причиной укрепления валюты называется стремительный рост цен на энергоносители и контроль над оттоком капитала со стороны Центробанка России. Важную роль также сыграло требование России о переводе платы за газ в рубли.

До этого, 26 мая, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что текущий курс доллара находится вблизи локального минимума, необходимо постепенное возвращение к прежнему равновесному курсу рубля. Он отметил, что тот курс, который сейчас есть, в долгосрочном плане представляет проблему, так как реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние пять лет.

Министр также добавил, что Россия поэтапно снимает ограничения в финансовой сфере, а у Центробанка есть возможность для нового снижения ключевой ставки в начале июня.

Партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов выразил мнение, что основными причинами укрепления рубля стали подготовка компаний-экспортеров к предстоящим налоговым выплатам, пик которых приходится на май, а также высокие цены на нефть. Оба эксперта сошлись во мнении, что сейчас можно покупать доллары и евро — текущий курс для покупки выглядит привлекательным.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022