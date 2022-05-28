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В США раскритиковали речь Байдена перед выпускниками Военно-морской академии

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Читателей газеты The New York Post возмутило выступление президента США Джо Байдена перед выпускниками Военно-морской академии 27 мая на Мемориальном стадионе ВМФ в Аннаполисе, штат Мэриленд. Им не понравилось, что американский лидер решил напомнить американцам о том, что он их главнокомандующий, шепотом.

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«Правительство США посылает клоуна, такого как Байден, бормотать чушь и фантазии», — написал один из читателей газеты.

Другие пользователи неоднократно указывали на то, что действия Байдена вызывают у них чувство стыда за свою страну, а также раскритиковали тех, кто голосовал за него на президентских выборах в 2020 году.

«Весь мир сегодня снова будет смеяться над нами — он должен шептать все слова, которые не может выговорить, тогда мы не будем слышать все его оговорки», — отметил другой читатель.

Также в одном комментарии говорилось, что американский лидер должен находиться в круглосуточном лечебном учреждении.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что одобрение деятельности президента США Джо Байдена на фоне растущей инфляции снизилось до 36%, что является самым низким уровнем за время его нахождения на посту главы государства. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Reuters и Ipsos.

Согласно исследованию, 59% американцев не одобряют работу политика. За неделю рейтинг одобрения работы Байдена снизился с 42 до 36%.

Байден является самым возрастным президентом США и вопрос состояния его здоровья неоднократно обсуждался как в США, так и в мире. Нынешний американский лидер регулярно попадает в неловкие ситуации, то забывая речь, то путая слова.

Так, в ходе того же выступления перед выпускниками морской академии Байден перепутал Северную и Южную Кореи.

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