Экономисты РАН назвали равновесный курс рубля

Экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали равновесный курс рубля. По мнению экспертов, «\золотой серединой сейчас является курс в диапазоне 60–65 рублей за доллар. Об этом в субботу, 28 мая, пишет РБК.

При этом экономисты отметили, что до введения новых западных санкций курс был занижен по причине действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния за счет нефтегазовых доходов.

«Чтобы выровнять дисбаланс, требуется нащупать равновесные значения курса с учетом всех имеющихся обстоятельств. По оценке экономистов, золотой серединой сейчас является курс в диапазоне 60–65 рублей за доллар», — указали они.

Эксперты пояснили, что баланс валютного курса должен определяться тремя факторами: дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса. В последнем случае на данный момент прослеживается значительный перевес в сторону сальдо.

«Из-за сжатия импорта при нынешних ограничениях появляется проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, что приводит к укреплению курса рубля», — подвели итог эксперты.

Прежде глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что текущий курс доллара находится вблизи локального минимума, необходимо постепенное возвращение к прежнему равновесному курсу рубля. Он отметил, что тот курс, который сейчас есть, в долгосрочном плане представляет проблему, потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние пять лет. Министр также добавил, что РФ поэтапно снимает ограничения в финансовой сфере, а у Центробанка есть возможность для нового снижения ключевой ставки в начале июня.

Ранее в субботу американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года. Причиной укрепления валюты называется стремительный рост цен на энергоносители и контроль над оттоком капитала со стороны Центробанка России. Важную роль также сыграло требование России о переводе платы за газ в рубли.

23 мая в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что укрепление курса рубля дошло до пика. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин, в свою очередь, сказал о том, что котировки доллара и евро приближаются к минимумам.