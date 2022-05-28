В Москве 1 июня пройдет Большой фестиваль школ искусств

В столичном парке «Зарядье» 1 июня, в Международный день защиты детей, проведут Большой фестиваль школ искусств.

Всех желающих приглашают на концерты и мастер-классы, которые будут идти с 10:00 до 21:00, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Центральной площадкой фестиваля станет главная сцена "Зарядья". Вместе с юными талантами из московских школ искусств выступят именитые артисты — танцоры и музыканты. Помимо концертной программы, гостей ждут творческие занятия», — сообщила Сергунина.

На главной сцене можно будет послушать биг-бенд Академии джаза под управлением Павла Овчинникова, камерный оркестр Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Шопена и русский народный оркестр колледжа Московского государственного института музыки имени Шнитке.

Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть артистов балета Владислава Лантратова и Марию Александрову, а также оперного певца Ильдара Абдразакова.

Ученики Академии джаза сыграют импровизации с пианистом Даниилом Крамером и джазовым музыкантом Дарьей Чернаковой. А пианисты Александр Гиндин и Басиния Шульман выступят с лауреатом гранта мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2021 года учеником школы имени Гнесиных Артуром Искоростенским. Другой обладатель этого гранта, ученица детской музыкальной школы имени Чайковского Софья Носова выступит с певицей Пелагеей.

Программу на главной сцене завершит грандиозное шоу барабанщиков, участие в котором примет Vasiliev Groove.

На большом лугу, где расположена одна из видовых площадок парка с панорамой Кремля, пройдут пленэр и художественные мастер-классы преподавателей московских творческих школ и колледжей.

В театральной студии медиацентра покажут пластический спектакль. Для начинающих актеров столичных школ искусств устроят встречи с артистами Максимом Авериным и Андреем Леоновым. На площади перед подземным музеем парка устроят познавательные мастер-классы, спектакли и хореографический концерт.

Большой фестиваль школ искусств проходит в Москве с 2015 года.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.