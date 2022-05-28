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В Бурятии в ДТП пострадали пятеро подростков

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Фото: Управление МВД РФ по Республике Бурятия
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Пятеро подростков пострадали в ДТП в в Еравнинском районе Бурятии, сообщили журналистам в субботу, 28 мая, в республиканском управлении МВД.

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По данным ведомства, в селе Исинга произошло опрокидывание автомобиля Дайхатсу Териос под управлением 17-летней школьницы. В машине находились, помимо водителя, еще четыре пассажира, среди которых трое 17-летних и один 15-летний школьник.

Авария произошла утром на 355-м км трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита. Пострадавшие поставлены в Еравнинскую центральную районную больницу с травмами тяжелой и средней степени тяжести.

По факту ДТП организована доследственная проверка.

Ранее в субботу в селе Чемал Республики Алтай легковой автомобиль столкнулся с мопедом, на котором ехали двое несовершеннолетних, водитель и пассажир мопеда пострадали.

21-летний местный житель, управляя автомобилем Nissan Pathfinder, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с приближающимся слева по главной дороге и пользующимся преимущественным правом проезда перекрестка мопедом Racer под управлением 14-летнего жителя Чемальского района, рассказали в МВД.

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