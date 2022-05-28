Иран задержал два греческих судна в Персидском заливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержали два греческих танкера с нефтью в водах Персидского залива. Эти действия последовали в ответ на задержание кораблей с иранской нефтью под российским флагом, сообщает в субботу, 28 мая, агентство Tasnim.

Речь идет о суднах Prudent Warrior и Delta Poseidon, оба шли под флагом Греции в Персидском заливе.

«ВМС КСИР в пятницу задержали два греческих нефтяных танкера в водах Персидского залива из-за незаконных действий со стороны властей Греции», — говорится в публикации.

В МИД Греции в свою очередь резко осудили захват судов. В ведомстве отметили, что эти действия окажут негативное влияние на двусторонние отношения, а также на отношения между Ираном и Евросоюзом (ЕС).

Ранее власти Греции заявили, что передадут США иранскую нефть, которая перевозилась танкером Lana под российским флагом. Танкер был задержан у берегов Греции еще в середине апреля. Портовая и морская организация Ирана (PMO) назвала конфискацию иранской нефти с российского судна в территориальных водах Греции «актом пиратства, нарушающим международные стандарты».