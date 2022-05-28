Колокольцев поздравил сотрудников УМВД в Севастополе с получением квартир

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил ключи от квартир семьям сотрудников УМВД России по городу Севастополю. Специально для них в Балаклаве был возведен новый девятиэтажный дом, сообщила 28 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Открывая торжественную церемонию, глава МВД России отметил, что 92 семьи получают ключи.

«Это доброе, счастливое событие для тех сотрудников, которые теперь имеют возможность в хороших условиях отдохнуть после несения службы, позаниматься своими детьми, встретить родственников, знакомых у себя в доме», — сказал Владимир Колокольцев.

Министр подчеркнул, что пока сдано в эксплуатацию только первое жилое здание. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация и будут построены еще три дома. Глава ведомства выразил признательность губернатору и правительству Севастополя за содействие в решении вопросов обеспечения жильем личного состава, а новоселам пожелал хорошего настроения и чтобы в их домах всегда слышался смех детей.

Кроме того, министр открыл в Севастополе ведомственный единый центр оказания государственных услуг. Колокольцев назвал это событие значимым для всех жителей города, которым в новых административных зданиях будут оказываться самые востребованные по линии ведомства госуслуги.