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Колокольцев поздравил сотрудников УМВД в Севастополе с получением квартир

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Фото: МВД РФ
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил ключи от квартир семьям сотрудников УМВД России по городу Севастополю. Специально для них в Балаклаве был возведен новый девятиэтажный дом, сообщила 28 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Открывая торжественную церемонию, глава МВД России отметил, что 92 семьи получают ключи.

«Это доброе, счастливое событие для тех сотрудников, которые теперь имеют возможность в хороших условиях отдохнуть после несения службы, позаниматься своими детьми, встретить родственников, знакомых у себя в доме», — сказал Владимир Колокольцев.

Министр подчеркнул, что пока сдано в эксплуатацию только первое жилое здание. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация и будут построены еще три дома. Глава ведомства выразил признательность губернатору и правительству Севастополя за содействие в решении вопросов обеспечения жильем личного состава, а новоселам пожелал хорошего настроения и чтобы в их домах всегда слышался смех детей.

Кроме того, министр открыл в Севастополе ведомственный единый центр оказания государственных услуг. Колокольцев назвал это событие значимым для всех жителей города, которым в новых административных зданиях будут оказываться самые востребованные по линии ведомства госуслуги.

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