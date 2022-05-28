Глава МВД открыл ведомственный единый центр оказания госуслуг в Севастополе

В Севастополе глава МВД РФ Владимир Колокольцев открыл ведомственный единый центр оказания государственных услуг. Об этом 28 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев назвал это событие значимым для всех жителей города, которым в новых административных зданиях будут оказываться самые востребованные по линии ведомства госуслуги.

«Принимая решение о создании такого профильного центра, мы исходили из приоритета максимального удобства для населения. Теперь получить паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, другие документы можно в просторных, комфортабельных помещениях», — отметил министр.

Также глава МВД поблагодарил губернатора Михаила Развожаева и правительство Севастополя за благоустройство прилегающей территории, где для посетителей создана живописная парковая зона с местами отдыха и теневыми навесами, оборудованы детская площадка и автостоянка. Кроме того, проработаны маршруты общественного транспорта, позволяющие добраться до центра из любой точки города.

По словам Колокольцева, все, кто принимал участие в реализации проекта, подошли к делу с душой. Министр выразил надежду на то, что внимательно, добросовестно и быстро будут обрабатываться заявления граждан.

Колокольцев пожелал сотрудникам центра новых профессиональных достижений и успехов в службе на благо России.

Кроме того, министр посетил ОМВД России по Балаклавскому району. После капитального ремонта здания увеличилось количество кабинетов, оборудованы дежурная часть, актовый и спортивный залы, появились комнаты отдыха и психологической разгрузки.