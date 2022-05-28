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Сбербанк опустил ставки по краткосрочным вкладам ниже 10%

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Сбербанк с 28 мая снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка теперь составит 15,9% годовых. Об этом банк сообщил в субботу.

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Помимо этого, с 30 мая снизятся ставки по ипотеке для покупки жилья в новостройке и на вторичном рынке на 3 п.п. Минимальная ставка составит 10,9% годовых.

Также банк снизит ставки по вкладам в рублях: максимальная доходность теперь составляет 9,5% вместо 12%. Об этом говорится на сайте кредитной организации.

Кроме того, снизится размер первоначального взноса по ряду программ — теперь он составит от 15% стоимости недвижимости.

Уточняется, что решения приняты на фоне снижения Банком России ключевой ставки.

ЦБ снизил ключевую ставку до 11% 26 мая. Он также допустил дальнейшее снижение на ближайших заседаниях, ближайшее из которых запланировано на 10 июня.

Как отмечали эксперты и представители банков в беседе с «Известиями», кредитные организации наверняка также понизят ставки. Так, в Почта Банке указали, что планируют в начале следующей недели снизить ставки по вкладам на 2–3 п.п. Абсолют Банк обещает в ближайшее время снизить ставки на 2–3 п.п. по всем кредитным розничным продуктам. Кроме того, с понедельника банк снизит ставку по собственным ипотечным программам.

До этого, в конце февраля, Центробанк на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке наоборот, поднял базовую ставку до 20% годовых. Тогда повышение ставки ЦБ объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения.

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