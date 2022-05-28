Четыре человека отравились угарным газом в Якутии

Четыре человека погибли в Якутии из-за токсического воздействия веществ. Как сообщил источник Известий 28 мая, инцидент произошел в Якутске. По предварительной информации, все погибшие отравились угарным газом.

23 мая семья из трех человек отравилась угарным газом в жилом дом в Уфе. Подача газа прекращена по всему стояку в здании.

По данным управления гражданской защиты, в больницу поступили отец, мать и ребенок. Сотрудники газораспределительной службы провели проверку в квартире и выявили нарушение герметичности в вентиляции, в связи с чем подача газа была остановлена.