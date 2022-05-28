Антиполицейская пропаганда привела к росту числа убийств в США

В США антиполицейская пропаганда движения Black Lives Matter привела к резкому росту числа убийств, передает Fox News. Причем чаще всего темнокожие становятся жертвами других темнокожих. После беспорядков 2020 года число убийств выросло на 29%, передает телеканал «Известия». Среди молодежи показатель увеличился на 47%. Тем не менее во вторую годовщину смерти Джорджа Флойда Джо Байден своим указом ввел более жесткие ограничения на применение силы сотрудниками федеральных правоохранительных органов.

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