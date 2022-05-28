Херсонская область перешла на московское время. Об этом 28 мая сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Мы перешли на московское время и живем теперь по мск. Москва — это центр времени Херсонской области», — сказал он «РИА Новости».

Начиная с этого года, регион не будет переходить на зимнее время, как на Украине, добавил Стремоусов.

До этого решение о переходе на московское время приняли власти в освобожденной части Запорожской области.

Ранее в субботу замглавы военно-гражданской администрации рассказал, что регион в целях безопасности закрыл границы подконтрольными Киеву районами Украины после последних обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях. Жители области также получат право на российское гражданство.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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