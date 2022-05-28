Умер бывший госсекретарь Ватикана кардинал Содано

На 95-м году жизни в Риме скончался бывший госсекретарь Ватикана кардинал Анджело Содано, сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24 в субботу, 28 мая.

Содано родился в северном городке Изола-д'Асти 23 ноября 1927 года в семье политика, который впоследствии был избран депутатом парламента Италии. В возрасте 22 лет был рукоположен в сан священника.

В 1988 году назначен секретарем совета по общественным делам церкви, фактически став министром иностранных дел Ватикана. Сопровождал папу римского Иоанна Павла II в зарубежных апостольских поездках по 54 странам мира. В 1991 году был возведен понтификом в кардинальское достоинство и стал госсекретарем (главой правительства) Ватикана.

По некоторым данным, смерть кардинала связана с обострением хронических заболеваний на фоне коронавируса.