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Посол России Антонов предостерег США от поставки Киеву дальнобойных ракетных вооружений

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Россия рассчитывает, что здравый смысл в вопросе возможных поставок Украине дальнобойных ракетных вооружений из США всё же восторжествует, заявил 28 мая российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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По данными американских СМИ, Белый дом рассматривает вероятность передачи Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS.

Антонов отметил, что подобные сведения нуждаются в тщательной проверке.

«На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона (Джона) Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.

Посол указал, что в случае поставок этих вооружений у Украины появится возможность наносить удары по российским городам. Подобное неприемлемо и недопустимо.

«Уверен, что наши вооруженные силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ», — добавил дипломат.

Антонов указал, что для завершения конфликта Вашингтону и Киеву необходимо признать реальность — это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в международной стабильности.

Ранее немецкое издание Telepolis отметило, что чем дольше длится конфликт на Украине, тем выше риск ядерной катастрофы, а непрерывные поставки американских вооружений Киеву лишь провоцируют его. Издание указало, что американские концерны только и ждут, чтобы заработать на продаже оружия, а мировое сообщество этому не противостоит и не выступает за поиски компромиссного и дипломатического решения.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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