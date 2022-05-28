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В Херсонской области закрыли границу с подконтрольными Киеву регионами

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Границу Херсонской области с подконтрольными Киеву регионами Украины закрыли в целях безопасности, сообщил 28 мая замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Стремоусов указал, что власти не рекомендуют вообще ездить на Украину ни под каким предлогом. Поступает много заявлений, что пропадают мужчины, которых сразу же на украинской стороне забирают в армию в качестве пушечного мяса.

Теперь проехать из области можно в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда в народные республики Донбасса.

Также Стремоусов рассказал, что российские следователи прибыли в Херсон для расследования фактов пыток украинскими боевиками и обстрелов области. 22 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Белозерка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Херсонская область освобождена и находится под контролем сил ВС РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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