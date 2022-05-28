Число случаев гепатита неизвестного происхождения в мире достигло 650

За последние два месяца в 33 странах мира было выявлено 650 предполагаемых случаев гепатита неизвестного происхождения у детей. Об этом 27 мая заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом эксперты оценивают риск распространения на глобальном уровне как умеренный.

«С 5 апреля по 26 мая 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о 650 вероятных случаях острого гепатита неизвестной этиологии у детей из 33 стран в пяти регионах ВОЗ», — говорится в заявлении.

В ВОЗ подчеркнули, что этиология этого острого гепатита остается неизвестной. Специалисты продолжают расследовать ситуацию.

14 мая руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предположил, что вспышку гепатита неизвестной этиологии в ряде стран Европы, предположительно, мог спровоцировать новый вирус. При этом он подверг сомнению версию о возникновении аутоиммунного гепатита, поскольку острое течение нехарактерно для данной группы заболеваний.

По словам эксперта, сейчас требуется установить связь между пациентами. Для этого необходимо продолжать сбор данных, в том числе обследовать взрослых, у которых заражение неизвестным вирусом может протекать в стертой форме.

Ранее, 10 мая, о выявленных случаях заболевания гепатитом неизвестного происхождения у детей сообщили представители Шведского управления здравоохранения. Примечательно, что случаи зарегистрированы в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года и продолжают распространяться по стране.

Уточняется, что среди возможных симптомов гепатита неизвестного происхождения могут быть пожелтение кожи и белков глаз (желтуха). Также некоторые пациенты обращаются с жалобами на рвоту, диарею, бледный стул и тошноту.

Подобные случаи были зарегистрированы также в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании, США и Японии.

В начале мая сообщалось о гибели как минимум одного ребенка.