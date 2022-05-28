Антонов поздравил экс-госсекретаря Киссинджера с 99-летием

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 27 мая поздравил бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера с 99-летием, высоко оценив его стратегическую дальновидность.

Так, Антонов назвал Киссинджера «гигантом среди дипломатов и политиков по всему миру».

«Ваш богатейший опыт теоретика и практика в сфере внешней политики не поддается никакому сравнению, а ваши взгляды уникальны, побуждают к размышлениям и отличаются новаторством. Посольство России высоко ценит вашу выдающуюся стратегическую дальновидность и внимательно следит за всеми вашими публичными выступлениями», — говорится в тексте поздравлении, распространенном посольством РФ в социальных сетях.

Кроме того, российское диппредставительство пожелало экс-госсекретарю крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях.

Киссинджер в понедельник, 23 мая, призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. Кроме того, Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

В ответ на это экс-госсекретаря США внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец».

Как отметил политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями», экс-госсекретарь США — представитель адекватной и здравомыслящей части западной элиты. При этом оппонентом в дискуссии является финансист Джордж Сорос. По словам политолога, последний отстаивает идею «реставрации глобализма, который трещит по швам.

Генри Киссинджер начал свою политическую карьеру в 1968 году, когда тогдашний президент Ричард Никсон назначил его своим советником по национальной безопасности США. С 1973 по 1977 годы он возглавлял Госдеп. Киссинджер считается инициатором политики разрядки в отношениях Соединенных Штатов и СССР. В 1973 году он был удостоен Нобелевской премии мира.