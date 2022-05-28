России не страшны создаваемые против нее военные альянсы, заявил 28 мая депутат от Крыма Михаил Шеремет, комментируя данные газеты Corriere Della Sera о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать альянс, Европейское содружество против России.

Отмечалось, что, помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в такую коалицию также можно было бы позднее включить Турцию.

«Пусть Джонсон оставит свои страшилки при себе. России не страшны никакие новые военные альянсы. Мы никогда никого не боялись. Великобритания уже неоднократно входила в различные блоки против нашей страны, но в итоге всегда оставалась у разбитого корыта. Россию еще никому не удалось поставить на колени и не удастся», — сказал «РИА Новости» Шеремет.

По его словам, Россия способна справиться с любыми врагами, а все попытки строить козни Москве обречены на провал.

Ранее итальянский журналист и историк Анджело Д'Орси заявил, что конфликт на Украине представляет собой «войну» Североатлантического альянса (НАТО) против России. Он также указал, что ограничительные меры против Москвы были неэффективным и неправильным шагом. В итоге санкции сказались на западных странах, инициировавших рестрикции.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.