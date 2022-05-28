Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5 км

Камчатский вулкан Безымянный выбросил 28 мая столб пепла на высоту 5 км, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Как отметили в МЧС, высота самого исполина — 3020 м.

Уточняется, что шлейф пепла распространился на восток в сторону Камчатского залива. На пути его распространения нет населенных пунктов.

18 мая Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3 км. Высота вулкана Карымский — 1536 м. Это один из активных вулканов Камчатки, который расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.