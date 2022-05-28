В Херсоне начали расследование фактов пыток и обстрелов со стороны Украины

Российские следователи прибыли в Херсон для расследования фактов пыток украинскими боевиками и обстрелов области, рассказал 28 мая замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«К нам прибыла группа российских следователей, которые приступили к расследованию фактов пыток украинскими боевиками, когда область находилась под контролем киевского режима, а также обстрелов области националистами ракетами «Точка-У". Следственные органы работают», - цитирует его «РИА Новости».

22 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Белозерка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Всего было выпущено восемь неуправляемых ракет. По информации ведомства, погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Около 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как рассказал Стремоусов 28 мая, Херсонская область в целях безопасности закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине. По его словам, после последних обстрелов со стороны ВСУ погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Он подчеркнул, что администрация региона не рекомендует ездить в Украину «ни под каким предлогом».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

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