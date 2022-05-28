Минобороны России показало работу ВДВ в ходе спецоперации

Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ подавили сопротивление опорного пункта вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации Москвы по защите населения Донбасса. Минобороны России показало кадры работы десантников.

Отмечается, что опорный пункт украинских военных находился на выгодной для них высоте. Между тем российские силы ВДВ вытеснили противника с позиции.

Солдаты ВСУ, в свою очередь, предприняли попытку отбить опорный пункт, однако десантники открыли плотный огонь.

В результате профессиональных действий ВДВ были уничтожены два украинских БТР и около 20 военных.

28 мая стало известно, что во дворе школы № 65 в Мариуполе, где обучается около 800 ребят, украинские националисты ставили тяжелую технику.

Накануне в российском оборонном ведомстве рассказали, что украинские боевики развернули в зернохранилище Северска (Донецкая Народная Республика) «Точку-У» и РСЗО. При развертывании опорных пунктов ВС Украины не организовали эвакуацию местных жителей, тем самым подвергая мирное население опасности, добавили в Минобороны.

Ранее в пятницу народная милиция ЛНР рассказала, что по населенному пункту Сватово вооруженными силами Украины были выпущены три ракеты тактического комплекса «Точка-У».

26 мая Министерство обороны РФ опубликовало кадры захваченных подразделениями Воздушно-десантных войск укрепленных позиций ВСУ. Как рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты, националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота выполнила свою задачу.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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