Исследователь Мелвин: РФ может ударить по Польше из-за поставок оружия Украине

Директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин считает, что Россия может нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за того, что та поставляет оружие на Украину. Об этом он заявил в беседе с британской газетой Daily Expres.

По словам директора института, будущие поставки оружия в зону боевых действий могут спровоцировать глобальный конфликт. В связи с этом РФ в настоящее время якобы наращивает усилия для срыва поставок техники на Украину, считает Мелвин.

«Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, безусловно, риск», — отметил он.

29 апреля также сообщалось, что Польша предоставила Украине более 200 танков Т-72, что достаточно для формирования двух бригад, и несколько десятков боевых машин пехоты (БМП). Отмечалось, что украинской армии в основном передаются машины, не прошедшие модернизацию и изготовленные еще в годы СССР.

Неделей ранее сообщалось, что Польша передала украинским властям вооружение на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило $1,6 млрд. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. Подробности он не раскрыл.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины оружием не содействует урегулированию ситуации в стране. Представитель Кремля Дмитрий Песков 28 апреля указал, что такие действия создают угрозу безопасности для всего континента.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения украинской армии.