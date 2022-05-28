Титов рассказал о планах владельца McDonald’s перейти на новый бренд

Российский владелец сети ресторанов McDonald’s ведет переговоры с партнерами для выхода на рынок под новым брендом. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Я знаю, что там ведутся переговоры с франчайзи, чтобы их всех перенаправить на новый бренд. Постепенно-постепенно вопросы уходят», — заявил он в разговоре с ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что качество меню, вероятнее всего, останется на прежнем уровне, однако удастся ли сохранить низкие цены — неизвестно. По словам Титова, McDonald’s использовал высокоэффективную бизнес-модель с минимальными издержками и высокой конкурентоспособностью. Омбудсмен выразил надежду на то, что новый владелец сети сумеет грамотно подойти к этому вопросу.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о поступлении ходатайства о приобретении «Макдоналдс корпорейшн» компанией «Клуб Отель». Также, по информации реестра доменов Whois ЗАО «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен veseloivkusno.ru.

Днем ранее источник «Известий» в правительстве Москвы рассказал, что все рестораны сети McDonald's в России откроются до 15 июля, этот процесс будет идти волнообразно. Флагманский ресторан на станции метро «Пушкинская» в Москве откроется первым — 12 июня. Собеседник добавил, что компания не раскрывает, под каким названием будет работать сеть.

23 мая «Известиям» поступила информация о том, что в качестве нового названия McDonald’s могут быть использованы две латинские буквы — Mс. Предполагается, что буква M может остаться фирменной. При этом Олег Пароев не подтвердил сохранение буквы М в названии.

19 мая стало известно, что McDonald's продаст свой российский бизнес партнеру в Сибири Александру Говору — нефтянику из Новокузнецка.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями»