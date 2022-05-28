Двое детей на мопеде пострадали в ДТП с машиной на Алтае

В селе Чемал Республики Алтай легковой автомобиль столкнулся с мопедом, на котором ехали двое несовершеннолетних, водитель и пассажир мопеда пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«21-летний местный житель, управляя автомобилем Nissan Pathfinder, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с приближающимся слева по главной дороге и пользующимся преимущественным правом проезда перекрестка мопедом Racer под управлением 14-летнего жителя Чемальского района», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что на пассажирском сиденье находился 12-летний мальчик. Пострадавших госпитализировали.

Уточняется, что водитель автомобиля находился за рулем в трезвом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка, добавили в МВД.

30 апреля в Оренбургском районе в результате столкновения мопеда с деревом пострадал 16-летний подросток. По предварительным данным, водитель мопеда «Сигма» потерял управление и на полном ходу врезался в дерево.