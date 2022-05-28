Посол России Галузин обвинил власти Нагасаки в неуважении к истории

Посол России в Японии Михаил Галузин в субботу, 28 мая, выразил мнение, что решение властей города Нагасаки не приглашать представителей России к участию в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки является неуважением к истории.

«[Власти Нагасаки] продемонстрировали еще и неуважение к позитивным страницам истории российско-японских связей, которые во многом ассоциируются с Нагасаки, сыгравшим во второй половине XIX века важную роль в становлении двустороннего общения», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В японском городе остались десятки могил русских «бережно обустраиваемых местными активистами и российской дипмиссией в Японии», уточнил посол.

Российская сторона уже выразила свое негативное отношение к решению властей Хиросимы, которые приняли аналогичное решение на фоне ситуации вокруг Украины, добавил Галузин.

Ранее, 26 мая, стало известно, что администрация японского города Нагасаки решила не приглашать представителей России и Белоруссии на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки США.

В 1945 году американский бомбардировщик B-29 сбросил на центр Хиросимы четырехтонную урановую бомбу под названием «Малыш». Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны — порядка 20 км. В результате взрыва атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.: люди умирали от полученных ран и облучения. Город был стерт с лица земли.

Через три дня еще одна бомба, «Толстяк», была сброшена на Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Около 74 тыс. человек погибли.