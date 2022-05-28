США направили свой авианесущий корабль в Таллин для поддержки союзников

Американский авианесущий корабль USS Kearsarge зашел в порт Таллина, сообщили в ВМС США. Морской визит призван поддержать союзников США в странах Балтии, передает телеканал «Известия». Корабль возвращается с морских маневров «Еж-2022». Американские морпехи отработали высадку на побережье и острова. На Балтике еще остаются десантный транспорт-док и ракетный эсминец.

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