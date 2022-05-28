Джо Байден перепутал Северную Корею с Южной. По мнению лидера США, КНДР поддержала санкции против РФ. При этом Северная Корея не поддерживает политику гегемонии США, передает телеканал «Известия». Байден оговорился, выступая перед выпускниками Военно-морской академии США. При этом президент попросил не задавать слишком сложных вопросов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.