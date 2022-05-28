В партии Порошенко заявили, что он не прошел границу при попытке выехать в Польшу

Экс-президента Украины Петра Порошенко задержали сотрудники таможенного контроля при попытке пересечь украинско-польскую границу.

Политик пытался въехать на своем личном автомобиле через пункт пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Однако украинская погранслужба его развернула.

Позднее в сети появились кадры, на которых перед политиком стоит пограничник.

При этом, как сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко, экс-глава государства должен был принять участие в Парламентской Ассамблее НАТО. Предполагалось, что в Вильнюсе он также проведет несколько встреч с руководством Литвы, депутатами парламентов стран — союзниц альянса и Европейского парламента.

Она добавила, что Порошенко получил распоряжение о командировке за подписью председателя рады Руслана Стефанчука. Тем не менее, сотрудники службы сочли документ поддельным или просроченным, и не выпустили экс-лидера страны с Украины.

Ранее в пятницу в социальных сетях распространилась информация, что Порошенко попытался покинуть Украину и въехать в Польшу через Львовскую таможню.

Петр Порошенко проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении бывшего украинского лидера дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

25 мая стало известно, что ряд свидетелей по делу против бывшего президента Петра Порошенко не явились для дачи показаний.

До этого, 23 мая, задержанный СБУ Виктор Медведчук дал показания против экс-президента страны. Сотрудники ведомства уточняли, что были приведены доказательства в пользу того, что Порошенко инициировал незаконную приватизацию трубопровода «Самара — Западное направление». Также Медведчук подтвердил причастность бывшего главы Украины к торговле углем с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

В декабре 2021 года госбюро расследований (ГБР) попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину. При этом уже 17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев.