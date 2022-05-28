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New York Times: администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огня

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Администрация президента США Джо Байдена решила одобрить отправку Украине американских ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщила 27 мая газета The New York Times.

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По словам источника издания, официально о том, что РСЗО войдут в ближайший пакет помощи Киеву, будет объявлено на следующей неделе.

Предполагается, что речь идет о поставках американских M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Как уточнила газета, дальность огня M31 GMLRS в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км.

Также собеседники NYT рассказали, что в дальнейшие пакеты военной мощи могут войти колесные системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

При этом по данным еще одной газеты, Wall Street Journal, установки прибудут в Киев уже в ближайшие несколько дней.

При этом 28 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США не отправлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. По его словам, беспрецедентная накачка Украины вооружением повышает риски эскалации конфликта.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщал, что представители Киева рассчитывают на американские РСЗО, поскольку они могут запускать ракеты на сотни километров и превосходят по данному параметру любую систему вооружения, уже имеющуюся в арсенале ВСУ.

При этом, в Вашингтоне якобы в течение нескольких недель игнорировали желание Киева предоставить подобное вооружение из-за опасений, что украинская сторона может использовать данное вооружение для обстрелов непосредственно территории России.

Киев регулярно требует от Запада больше оружия и средств. Страны ЕС и США на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса в разы увеличили потоки оружия и вооружения, идущие на Украину.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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