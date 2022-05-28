New York Times: администрация Байдена одобрила отправку Украине систем залпового огня
Администрация президента США Джо Байдена решила одобрить отправку Украине американских ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщила 27 мая газета The New York Times.
По словам источника издания, официально о том, что РСЗО войдут в ближайший пакет помощи Киеву, будет объявлено на следующей неделе.
Предполагается, что речь идет о поставках американских M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Как уточнила газета, дальность огня M31 GMLRS в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км.
Также собеседники NYT рассказали, что в дальнейшие пакеты военной мощи могут войти колесные системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).
При этом по данным еще одной газеты, Wall Street Journal, установки прибудут в Киев уже в ближайшие несколько дней.
При этом 28 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США не отправлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. По его словам, беспрецедентная накачка Украины вооружением повышает риски эскалации конфликта.
Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщал, что представители Киева рассчитывают на американские РСЗО, поскольку они могут запускать ракеты на сотни километров и превосходят по данному параметру любую систему вооружения, уже имеющуюся в арсенале ВСУ.
При этом, в Вашингтоне якобы в течение нескольких недель игнорировали желание Киева предоставить подобное вооружение из-за опасений, что украинская сторона может использовать данное вооружение для обстрелов непосредственно территории России.
Киев регулярно требует от Запада больше оружия и средств. Страны ЕС и США на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса в разы увеличили потоки оружия и вооружения, идущие на Украину.
Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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