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Россию назвали важнейшим экспортером питьевой воды

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Большие запасы пресной воды могут стать серьезным преимуществом России на мировом рынке. Об этом в субботу, 28 мая, рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.

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По мнению эксперта, в обозримом будущем многие регионы рискуют столкнуться с невозможностью удовлетворить спрос на питьевую воду.

«Нехватка питьевых ресурсов угрожает Китаю, странам Средней Азии и даже Европе. Последняя потребляет очень много пресной воды, поэтому вопросы по обеспечению могут возникнуть и там», — объяснил он в беседе с агентством «Прайм».

Между тем, в России сосредоточены внушительные объемы воды, пригодной для употребления. Благодаря этому, страна сможет без проблем закрыть внутренние потребности, а также реализовать часть ресурсов на экспорт.

Как отметил Финкельштейн, возможность предотвратить питьевой кризис есть — значительная часть проблем решается очисткой и дальнейшим использованием источников, которые сейчас «простаивают». Однако на фоне многочисленных потрясений государства столкнулись с таким количеством срочных вызовов, что неясно, когда удастся уделить должное внимание «водному» вопросу.

Накануне стало известно, что Россия полностью обеспечивает собственную продовольственную безопасность и готова поставлять на зарубежные рынки излишки производства. Согласно заявлению Минсельхоза, до конца сельхозсезона экспорт зерновых имеет все шансы превысит 37 млн т. При этом в предстоящем сезоне внешнеторговый потенциал по зерновым оценивается в 50 млн т.

Президент РФ Владимир Путин 26 мая заявил, что Россия стала абсолютно конкурентоспособной на мировых рынках. Он отметил, что страна остается самым крупным экспортером пшеницы в мире.

После начала спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов антироссийских санкций. Они коснулись энергосектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

В апреле президент Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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