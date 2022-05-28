Выпускники школ Херсонской области захотели поступить в вузы России

В Херсонской области выпускники школ изъявляют желание поступить в российские вузы, на данный момент вопрос предоставления такой возможности рассматривается. Об этом заявил 28 мая замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«[Выпускники рассчитывают] поступать в российские вузы. Я знаю, что для Украины, для освобожденных территорий есть определенная льгота при поступлении. Над этим сейчас идет работа на всех уровнях», — приводит его слова ТАСС.

Стремоусов добавил, что в настоящее время только некоторые выпускники пытаются в этом году сдать ЕГЭ по российским требованиям, при этом остается открытым вопрос о получении документов об окончании школы.

Он уточнил, что власти региона совместно с руководством Крыма, ДНР и ЛНР готовы помочь с выдачей аттестатов.

Накануне было подписано распоряжение главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, согласно которому, учрежден Мелитопольский государственный университет, он будет функционировать в соответствии с российскими стандартами образования. Открытие университета позволит максимально адаптировать новое учебное заведение к системе образования РФ, отметили власти региона.

В этот же день заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил «Известиям», что порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. На территории региона остались либо пророссийски настроенные жители, либо нейтральные, уточнил он.

Также в пятницу советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Херсонскую и Запорожскую области вошли российские сотовые операторы, что позволило жителям начать процесс перехода на телефонный код +7.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, такое решение связано с тем, что данные регионы столкнулись с проблемами с телефонной связью после перехода под контроль российских военных.

25 мая стало известно, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику. Он отметил, что население Запорожской области «абсолютно русское по ментальности».

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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