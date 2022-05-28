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Дерматолог назвала главный отличительный симптом оспы обезьян

Дерматолог Гришина назвала главный отличительный симптом оспы обезьян
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Фото: depositphotos.com
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Оспа обезьян присуще ярко выраженное увеличение лимфоузлов, этим инфекция похожа с черной лимфаденопатией. Об этом 28 мая в беседе с URA.RU рассказала врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина.

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Гришина перечислила и другие симптомы, такие как повышение температуры, лихорадка, слабость и высыпания на коже, которые появляются на третий день, в первую очередь на слизистых, на лице, на ступнях, ладонях, гениталиях.

«На второй-третий день сыпь превращается в пустулы (гнойники. — Ред.), содержащие биологическую жидкость, которые вскоре начинают покрываться корочкой», — объяснила она.

Врач-дерматолог предостерегла от сдирания этих корочек, так как иначе появятся глубокие рубцы, которые приводят к уродованию кожи.

Гришина добавила, что внешне отличить сыпь при оспе обезьян от других инфекций достаточно сложно.

«С похожими проявлениями в виде лихорадки, высыпаний на коже протекает и ветряная оспа, и корь, сифилис, так проявляться может даже банальная медикаментозная аллергия», — подчеркнула Гришина.

При проявлении сыпи она посоветовала провести лабораторную диагностику с использованием специфических тестов.

Ранее, 27 мая, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что мировое сообщество должно ввести совместные меры для борьбы с распространением среди людей оспы обезьян, что, возможно, помогло бы предотвратить рост числа случаев заболевания. Согласно ВОЗ, случаи заражения людей этой разновидностью оспы выявлены в более чем 20 странах.

25 мая доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова отметила, что для оспы обезьян характерно увеличение лимфоузлов. Также она указала на то, что обезьянья оспа характеризуется лихорадкой, сильной головной болью, а также болью в мышцах.

В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян. По словам специалистов, оспа обезьян не отличается высокой заразностью. Передача патогена воздушно-капельным путем возможна «при длительном личном контакте».

20 мая вирусолог центра эпидемиологии им. Гамалеи Александр Бутенко в беседе с Pravda.Ru рассказал, что летальность вируса оспы обезьян достигает 15% и сравнима со средневековой натуральной оспой, однако инфекция не станет глобальной, как коронавирус. Специалист напомнил, что человечество смогло справиться с оспой благодаря вакцине.

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