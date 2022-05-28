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Посол возмутился отказом Нагасаки приглашать РФ на траурную церемонию

Посла РФ Галузина возмутило решение не приглашать Россию на траурную церемонию в Нагасаки
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Фото: ТАСС/ZUMA Wire/Rodrigo Reyes Marin
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Решение администрации города Нагасаки не приглашать представителей России к участию в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки демонстрирует пренебрежение двусторонними связями РФ и Японии. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил глава российской дипмиссии Михаил Галузин.

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«В комментарии от 25 мая мы уже выразили свое негативное отношение к решению властей Хиросимы. Все это в полной мере относится и к недружественному шагу, предпринятому мэрией Нагасаки», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Дипломат отметил, что подобные действия является примером неуважения к «позитивным страницам» совместной истории России и Японии. О большом значении Нагасаки в этих отношениях, по словам Галузина, «свидетельствуют оставшиеся в городе десятки могил наших соотечественников, бережно обустраиваемых местными активистами и российской дипмиссией».

О том, что делегация РФ не будет участвовать в мероприятиях, посвященных событиям 1945 года, власти Нагасаки объявили в четверг, 26 мая. В информационном агентстве Kyodo подтвердили, что местная администрация не планирует высылать приглашения российскому и белорусскому послам.

Накануне Михаил Галузин рассказал о том, что власти Хиросимы также выступили против участия дипломатов из РФ в церемонии памяти жертв бомбардировки. Он подчеркнул, что организаторы мероприятия приняли такое решение из-за проведения спецоперации по защите Донбасса. При этом глава российской дипмиссии напомнил, что именно по инициативе Москвы был продлен российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, таким образом Япония хотела нанести России оскорбление.

6 августа 1945 года атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км. По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.

Через три дня еще одна бомба, «Толстяк», была сброшена на Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Около 74 тыс. человек погибли.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури», вошедшего в Токийский залив, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне.

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