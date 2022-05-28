Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти США одобрили отправку Украине систем залпового огня
Мир
Трамп допустил свое участие в президентских выборах США
Мир
В Турции испытали собственную систему ПВО
Мир
Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны
Общество
Путин поздравил военных и гражданский персонал с Днем пограничника
Мир
Волонтеры из РФ доставили 8 т гумпомощи для животных Донбасса и Украины
Экономика
Почти 90 тыс. т сырой нефти доставили из России в Шри-Ланку
Спорт
Папин нокаутировал Прашовича на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Спорт
Тищенко по очкам победил Сермено на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Мир
Минобороны РФ заявило о стрельбе ВСУ по ДНР из зернохранилища Северска
Общество
Российские врачи будут выводить травматологию на новый уровень

Поместный собор УПЦ принял решение о независимости от РПЦ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве было решено объявить о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующее постановление было размещено в пятницу, 27 мая, на сайте УПЦ.

Смех и грех: как перессорились украинские раскольники
В церкви Порошенко низложили киевского лжепатриарха

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Положение об управлении Украинской Православной Церковью, свидетельствующие о полной независимости и независимости Украинской Православной Церкви», — говорится в публикации.

Также представители УПЦ выразили несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно украинского конфликта. Как отметил один из священников Владимир Ткачук, коллегия священнослужителей настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.

В свою очередь, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что РПЦ не получала обращений от УПЦ. Он подчеркнул, что комментировать ситуацию в данный момент нецелесообразно и добавил, что российские священнослужители молятся о единстве Православной церкви, а также «о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития».

По словам Легойды, УПЦ находится в тяжелом положении, испытывая давление со стороны властей, раскольников, националистически настроенных людей, СМИ.

Ранее, 29 марта, в Верховную раду был внесен законопроект, предлагающий ввести запрет на деятельность УПЦ. Тогда в юридическом отделе УПЦ заявили, что законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви является незаконным и нарушает право на свободу вероисповедания. Там подчеркнули, что со стороны правоохранительных органов к УПЦ не было никаких претензий по поводу нарушения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле крайне негативно отнеслись к внесенному в раду проекту.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022