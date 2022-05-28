Поместный собор УПЦ принял решение о независимости от РПЦ

По итогам собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве было решено объявить о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующее постановление было размещено в пятницу, 27 мая, на сайте УПЦ.

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Положение об управлении Украинской Православной Церковью, свидетельствующие о полной независимости и независимости Украинской Православной Церкви», — говорится в публикации.

Также представители УПЦ выразили несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно украинского конфликта. Как отметил один из священников Владимир Ткачук, коллегия священнослужителей настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.

В свою очередь, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что РПЦ не получала обращений от УПЦ. Он подчеркнул, что комментировать ситуацию в данный момент нецелесообразно и добавил, что российские священнослужители молятся о единстве Православной церкви, а также «о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития».

По словам Легойды, УПЦ находится в тяжелом положении, испытывая давление со стороны властей, раскольников, националистически настроенных людей, СМИ.

Ранее, 29 марта, в Верховную раду был внесен законопроект, предлагающий ввести запрет на деятельность УПЦ. Тогда в юридическом отделе УПЦ заявили, что законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви является незаконным и нарушает право на свободу вероисповедания. Там подчеркнули, что со стороны правоохранительных органов к УПЦ не было никаких претензий по поводу нарушения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле крайне негативно отнеслись к внесенному в раду проекту.