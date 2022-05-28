Канцлер Австрии Нехаммер заявил Путину, что «Газпром» может потерять ПХГ в Хайдахе

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 27 мая президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, что компания «Газпром» может лишиться газохранилища в Хайдахе, если не будет его использовать. Об этом Нехаммер рассказал на пресс-конференции журналистам.

«Я ему указал на то, что, если «Газпром» не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда «Газпром» потеряет это хранилище и оно будет передано другим поставщикам», — заявил он.

Отмечается, что «Хайдах» в Зальцбурге является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. На данный момент оно пустует.

В пятницу президент России и канцлер Австрии Карл провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили специальную операцию по защите Донбасса. Российская сторона, кроме того, подтвердила свою приверженность относительно соблюдения контрактных обязательств по поставкам газа в Австрию.

Нехаммер сообщил, что после разговоров с президентом Украины, украинским премьером, генсеком ООН и президентом Турции проведет телефонную беседу с Путиным раннее в этот же день.

Ранее, 5 мая, агентство Bloomberg сообщило, что Австрии потребуются годы, чтобы отказаться от российского природного газа, к тому же существует вероятность, что предстоящий тендер на накопление стратегического запаса топлива будет зависеть от российских запасов. Такое мнение агентству высказал австрийский чиновник по энергетике.

При этом член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер заявил 4 мая, что из-за того что Австрия ввела санкции против России и заняла сторону НАТО в ситуации на Украине, она поставила под вопрос свой статус нейтрального посредника при решении международных конфликтов.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент РФ. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.