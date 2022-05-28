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Дело возбудили после гибели женщины с младенцем на ж/д путях в Подмосковье

Уголовное дело возбудили после гибели женщины с младенцем под колесами поезда в Подмосковье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Женщина с грудным ребенком попала под колеса электрички в Подмосковье, возбуждено уголовное дело. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту гибели женщины и младенца на участке Казанского направления Московской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел между станциями «63 км - Шевлягино» и «Черусти - Москва». По предварительным данным, женщина 1985 года рождения со своим ребенком на руках умышленно ступила в железнодорожную колею перед приближающимся электропоездом.

Следователи выяснили, что машинист подавал оповестительные сигналы, применял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. В результате, пострадавшие скончались до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются причины трагедии. В частности, уже произведен осмотр подвижного состава, допрошены члены локомотивной бригады, кроме того, назначены необходимые экспертизы и организован комплекс следственных действий.

Вечером 12 апреля на железнодорожной станции Обухово в Санкт-Петербурге электропоезд насмерть сбил 44-летнего мужчину. Сообщалось, что местный житель переходил пути в наушниках.

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