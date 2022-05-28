Трамп призвал разрешить учителям в США носить оружие в школах

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что американские учителя, прошедшие специальную подготовку, должны получить право на скрытное ношение оружие в школах. Его слова передает в пятницу, 27 мая, газета New York Post.

По данным издания, выступая на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне, Трамп выдвинул ряд политических предложений по повышению безопасности в школах. В том числе он предложил разрешить учителям скрытно носить огнестрельное оружие.

«Все мы должны согласиться с тем, что наши школы не должны быть самыми слабыми целями. Напротив, они должны быть самыми недоступными целями», — сказал Трамп.

Таким образом экс-президент США осудил реакцию действующего американского лидера Джо Байдена на трагедию, в которой тот обвинил «оружейное лобби».

Помимо этого, Трамп призвал увеличить финансирование и усовершенствовать найм и подготовку полицейских по всей стране.

Бывший хозяин Белого дома также выступил с предложением оборудовать все национальные учебные заведения металлодетекторами, а также учредить норму, согласно которой в каждой школе должен дежурить сотрудник полиции либо охранник.

Он подчеркнул, «если у Соединенных Штатов есть $40 млрд для отправки Украине, страна должна быть в состоянии сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность наших детей».

Заявления Трампа прозвучали на фоне общественного резонанса, разразившегося после стрельбы в начальной школе в Увальде в штате Техас. Жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Уточнялось также, что среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов.

Нападавшего удалось опознать: им оказался 18-летний Сальвадора Рому, ученик средней школы Увальде, поэтому он легко зашел в здание. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.

После произошедшего американский лидер Джо Байден выступил с призывом бросить вызов оружейному лобби.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.