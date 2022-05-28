Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 28 мая

В столичном регионе в субботу, 28 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшие осадки. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +14…+16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +7…+9 градусов.

При этом днем в столице во второй половине дня будет небольшой дождь, местами умеренный.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Ранее, 27 мая, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что в выходные в столичном регионе ожидается неустойчивая ветреная погода с осадками. При этом в понедельник, 30 мая, столичный регион будет находиться в центре антициклона, добавила она.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, летнее тепло в Москву придет уже на следующей неделе.

25 мая метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал наступление метеорологического лета в Москве 31 мая, тогда как текущий май войдет в метеоисторию как один из самых холодных заключительных месяцев весны. По его словам, финал сезона «порадует москвичей комфортнейшим теплом».