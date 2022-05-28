Трамп допустил свое участие в президентских выборах США

Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз намекнул на желание выдвинуть свою кандидатуру. Об этом бывший глава государства заявил в пятницу, 27 мая, на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне (штат Техас).

«Если я когда-либо сделаю снова, а именно, выдвинусь на пост президента и выиграю, я больше не буду считать себя обязанным следовать этим правилам. Я обрушусь на насильственные преступления, как этого никто никогда не делал», — пообещал он.

Говоря о правилах, Трамп намекнул на события 2020 года, когда он, будучи главой Белого Дома пошел навстречу губернаторам-демократам и позволил им «самостоятельно навести порядок» в охваченных протестами городах, несмотря на тяжелую обстановку.

Ранее, 6 мая, политолог-американист Малек Дудаков сравнил рейтинг нынешнего и предыдущего президентов. Эксперт пришел к выводу, что если бы президентские выборы в США проходили сейчас, то Дональд Трамп с уверенностью обошел бы действующего главу государства Джо Байдена. Кроме того, Он указал на результаты опросов в США, по которым Трамп довольно серьезно обходит Байдена с перевесом до 14%.

Бывший американский лидер уже упоминал о своей готовности однажды побороться за руководящую должность. Так, с подобным заявлением он выступил на митинге сторонников в Северной Каролине 9 апреля.

Бизнесмен и политик по-прежнему обвиняет оппонентов в том, что они фальсифицировали результаты президентских выборов 2020 года. Помимо этого, он критикует действующего президента США Джо Байдена. Трамп обвиняет его в энергетическом кризисе в стране, «катастрофе» в Афганистане, а также начале кризиса в Донбассе.

7 апреля в интервью изданию The Washington Post Дональд Трамп заявил, что его решение о баллотировании в президенты в 2024 году будет исходить из состояния его здоровья. При этом он подчеркнул, что в настоящее время находится «в добром здравии».

3 апреля Трамп заявил, что администрация США во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен. Кроме того, по его словам, физическое и психическое здоровье действующего президента ухудшается, равно как и состояние всей страны.