Реклама
Прямой эфир

Застреленный полицейскими канадец был вооружен пневматической винтовкой

0
Фото: Global News
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженный мужчина, застреленный полицейскими неподалеку от здания школы в Торонто, имел при себе пневматическую винтовку. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает Global News со ссылкой на сотрудников спецподразделения SIU.

SIU дает независимую оценку инцидентам с участием полиции, в особенности если действия правоохранителей привели к чьей-либо смерти. Расследуя происшествие в Торонто, сотрудники агентства пришли к выводу, что оружие убитого могло быть использовано для нанесения окружающим тяжелых увечий, в том числе несовместимых с жизнью.

Инцидент произошел в Торонто 26 мая. Офицеры получили сообщение о вооруженном мужчине, разгуливающем по улице. Из-за угрозы стрельбы четыре местные школы были вынуждены закрыться.

Прибыв на место, полиция обнаружила белого мужчину в возрасте примерно 20 лет с винтовкой. Злоумышленник был обезврежен. Позже стало известно, что он скончался от полученных огнестрельных ран.

24 мая в Увальде в штате Техас (США) произошла стрельба в начальной школе. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Уточнялось также, что среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов.

По информации губернатора штата Грегори Эббота, нападавшего удалось опознать: им оказался 18-летний Сальвадор Ромас, ученик средней школы Увальде, поэтому он легко зашел в здание. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022