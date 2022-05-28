Застреленный полицейскими канадец был вооружен пневматической винтовкой

Вооруженный мужчина, застреленный полицейскими неподалеку от здания школы в Торонто, имел при себе пневматическую винтовку. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает Global News со ссылкой на сотрудников спецподразделения SIU.

SIU дает независимую оценку инцидентам с участием полиции, в особенности если действия правоохранителей привели к чьей-либо смерти. Расследуя происшествие в Торонто, сотрудники агентства пришли к выводу, что оружие убитого могло быть использовано для нанесения окружающим тяжелых увечий, в том числе несовместимых с жизнью.

Инцидент произошел в Торонто 26 мая. Офицеры получили сообщение о вооруженном мужчине, разгуливающем по улице. Из-за угрозы стрельбы четыре местные школы были вынуждены закрыться.

Прибыв на место, полиция обнаружила белого мужчину в возрасте примерно 20 лет с винтовкой. Злоумышленник был обезврежен. Позже стало известно, что он скончался от полученных огнестрельных ран.

24 мая в Увальде в штате Техас (США) произошла стрельба в начальной школе. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Уточнялось также, что среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов.

По информации губернатора штата Грегори Эббота, нападавшего удалось опознать: им оказался 18-летний Сальвадор Ромас, ученик средней школы Увальде, поэтому он легко зашел в здание. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.