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Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильской армией

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Фото: Global Look Press/Ahmad Hasaballah
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В результате столкновений с израильскими военными в городе Аль-хадер, к югу от Вифлеема погиб 14-летний палестинский подросток. Об этом сообщило в пятницу, 27 мая, информационное агентство WAFA.

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Отмечается, что молодой человек получил два огнестрельных ранения в шею и спину, спасти его не удалось.

По информации очевидцев, подросток пытался укрыться в гараже одного из частных домов, израильские силовики открыли по нему огонь.

Уточняется, что мальчик был учеником девятого класса.

25 мая сообщалось, что в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан погиб 16-летний подросток, еще около 75 человек пострадали в столкновениях с ВС Израиля. Как сообщил директор службы скорой помощи и неотложной помощи Красного Полумесяца в Наблусе Ахмед Джибрил, «оккупационные силы» атаковали бригаду скорой помощи Красного Полумесяца.

Ранее, 21 мая, стало известно, что 17-летний мальчик из лагеря беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан был убит, а 18-летний подросток — тяжело ранен.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

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