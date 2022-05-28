СМИ узнали о планах республиканцев объявить импичмент Байдену

Республиканская партия может объявить импичмент президенту США Джо Байдену на фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране. К такому мнению пришел обозреватель The Spectator Фредди Грэй.

По словам Грея, такой шаг станет фракции актом мести против демократов. Журналист напомнил, что оппоненты республиканцев использовали импичмент в отношении экс-главы США Дональда Трампа.

«Республиканская партия увидела, что их оппоненты — демократы использовали импичмент как дубинку для отстранения Трампа от власти. И сейчас они хотят отомстить», — подчеркнул журналист.

Грей заметил, что республиканцы стремительно набирают популярность из-за ухудшающейся экономической ситуации в США и низких рейтингов ободрения нынешнего главы государства. В случае их победы на выборах в Палату представителей в ноябре 2022 года, появится возможность запустить процедуру импичмента, пояснил он.

«Предстоящие два года американской политики могут стать самыми грязными за всю историю», — заключил обозреватель Грэй.

Ранее, 19 апреля, политолог Марат Баширов выразил мнение, что низкие рейтинги президента США Джо Байдена объясняются падением социального самочувствия американского населения.

15 апреля сообщалось, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену опустился до рекордно низких показателей. По данным обобщенного анализа опросов, уровень доверия президенту США составил около 41%.

При этом опрос американского университета Quinnipiac показал, что работу Байдена одобряет только 21% молодых американцев в возрасте от 18 до 34 лет. Эксперты также напомнили, что в 2020 году именно молодые избиратели сыграли «решающую роль» в победе Байдена.

Тогда же в палате представителей призвали объявить импичмент президенту США после рукопожатий с «воздухом». Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин написала, что после инцидента ей невероятно стыдно, что Байден руководит страной. Конфуз произошел в завершение очередного выступления главы Белого дома. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что Байден, закончив речь, протянул руку для рукопожатия, однако на сцене он был один. После этого неловкого жеста американский лидер замешкался и не сразу смог найти выход со сцены.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились и представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность президента США к медлительности в речи и оговоркам как доказательства своей правоты.