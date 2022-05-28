Спорт-отель «Игора» получил награду Russian Hospitality Awards-2022

В московском отеле Radisson Blu Olympiyskiy состоялась церемония вручения премии Russian Hospitality Awards. В номинации «Лучший спорт-отель» премию получила «Игора».

Организаторы премии отметили высокое качество и уникальное разнообразие услуг спортивного кластера курорта «Игора». Отдыхающие могут посоревноваться в 30 видах спорта, что является фактически рекордным показателем для России.

Лучшим мини-отелем стала «Точка на карте Видлица», она же вышла в финал номинации «Лучшее открытие года». Лучшим рестораном в отеле признали «Густав Винтер» на «Даче Винтера».

Финалистами в номинации «Лучший отель 3 звезды» стали «Точка на карте Приозерск» и «Точка на карте Сортавала», а в категории «Лучший загородный отель» — «Дача Винтера».

Russian Hospitality Awards — это ежегодная премия и церемония награждения лучших отелей России.

Ранее сообщалось, что всесезонный курорт «Игора» стал финалистом всероссийской премии гостеприимства Russian Hospitality Awards в номинации «Лучший спорт-отель».

Шорт-лист кандидатов на звание лучшего отеля был объявлен 28 декабря. Как сообщили в пресс-службе курорта «Игора», эксперты оценивали участников по 24 критериям, среди которых: наличие разных категорий номеров, площадок для экстремальных видов спорта и оборудованной зоны отдыха.

У гостей курорта «Игора» есть возможность выбрать разные форматы проживания.

«47 просторных номеров в отеле с отдельной гостиной и спальней, 20 двухэтажных номеров в апарт-отеле с двумя спальнями и кухней-гостиной, а также 26 современных коттеджей из клееного бруса. Они оборудованы теплыми полами и сушильными шкафами для горнолыжной экипировки. Внутри каждого коттеджа есть собственная сауна и уютная зона возле камина. В 2021 году коттеджи прошли полную реновацию», — говорится в сообщении.

Конкурентным преимуществом «Игоры» является наличие 30 видов спорта, отдыха и развлечений на одной территории. Для гостей зимой работают 10 горнолыжных склонов с трассами разных уровней, есть трассы для ватрушек и беговых лыж.

В ноябре 2021 года всесезонный курорт «Игора» завоевал победу в номинации «Лучший туристский центр» Национальной гостиничной премии – 2021.

«Игора» — всесезонный курорт, расположенный в Приозерском районе Ленинградской области. Развитая инфраструктура курорта позволяет насладиться всеми преимуществами как зимнего, так и летнего отдыха на природе. «Игора» предоставляет широкий спектр возможностей по размещению в отеле, апартаментах и коттеджах. На территории курорта работают один из лучших SPA-комплексов на Северо-Западе, рестораны и кафе.