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Минюст включил организацию «Женский голос» в реестр НКО-иноагентов

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Минюст России включил в перечень НКО-иноагентов томскую региональную общественную организацию «Женский голос», занимающуюся защитой прав женщин. Соответствующая информация появилась 27 мая на сайте ведомства.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

«Женский голос», согласно информации, опубликованной на сайте, оказывает правовую, социально-психологическую помощь женщинам Томской области, а также содействует в решении проблем, связанных с семьей, материнством и детством.

Ранее, 20 мая, Министерство юстиции России внесло бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского и политика, чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в реестр физлиц-иноагентов.

До этого, 6 мая, в реестр физических лиц — иноагентов был включен российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн. Кроме того, обновился и список СМИ-иноагентов. В него среди прочих вошли Любовь Соболь, Владимир Милов и Леонид Гозман.

25 апреля депутат Василий Пискарев сообщил, что в Госдуму был внесен законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах. Его разработала парламентская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В нем уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель», определяется, кто может быть признан иноагентом, а также определяется порядок включения и исключения из реестра.

Ранее в этот день парламентарий Мария Бутина сообщила, что в новом законопроекте предлагается разрешить иноагентам не ставить маркировку в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иностранного агента.

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