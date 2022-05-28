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Китай закрыл воздушное пространство для Boeing и Airbus российских авиакомпаний

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КНР закрыла свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиакомпаний. Об этом сообщила газета РБК со ссылкой на источники, близкие к структурам авиаперевозчиков.

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Отмечается, что о соответствующем решении управление гражданской авиации Китая (CAAC) уведомило российские компании «Авиастар-ТУ».

Уточняется, что самолеты «перестали соответствовать требованиям ИКАО/ИАТА», также «нет разрешений на пользование воздушными коридорами».

По информации источников, в мае китайская сторона потребовала от авиакомпаний, в том числе российских, обновить электронные досье, где содержатся сведения о самолетах, собственниках авиакомпаний, договорах на наземное обслуживание.

При этом власти Китая сделали запрос российским перевозчикам для подтверждения их снятия с регистрации за рубежом, российская сторона данную информация предоставить не смогла. Соответственно, продолжили источники, согласно международному законодательству, авиавласти Китая были вынуждены отказать в полетах этих самолетов.

Росавиация не стала комментировать информацию о том, что Китай якобы закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing авиакомпаний из России.

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности. Власти рассматривают вариант автоматического продления действия сертификатов летной годности иностранных самолетов в России до 1 сентября, следовало из документа.

27 февраля гендиректор аффилированного с перевозчиком туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная сообщила «Известиям», что страховка самолета авиакомпании Nordwind Airlines Boeing 777-300ER была аннулирована из-за санкций Евросоюза, самолет не может вылететь из Мехико и будет возвращен лизингодателю. Парк Nordwind Airlines состоит из 46 самолетов моделей Boeing 777, Boeing 737NG, Airbus A330, Airbus 321/321neo.

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