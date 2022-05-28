МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Российские военные во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса продолжают совершать новые подвиги, о них сообщило 28 мая Минобороны России

Так, военное ведомство выделило действия подполковника Степана Царенко, руководящего подготовкой стрельбы и управляющего артиллерийским огнем. По данным ведомства, в условиях артиллерийских контрударов противника он обеспечил ведение боевой работы артиллерийской бригады, которое точно и умело поразило цели противника.

Благодаря руководству подполковника было уничтожено 10 взводных опорных пунктов и 2 артиллерийских батареи противника, передали в министерстве. Таким образом, Царенко способствовал стремительному наступлению танкового полка на подконтрольный националистам населенный пункт, что привело к его освобождению, уточнили в МО.

Кроме того, в Минобороны отметили действия еще одного военного. Как передала пресс-служба МО, старший сержант Евгений Шорохов, руководя экипажем танка, вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой украинских националистов, которые готовили засаду.

«В ходе боя танк под командованием Евгения подвергся гранатометному обстрелу, в результате чего получил повреждения и был обездвижен. Евгений Шорохов, оценив ситуацию, принял решение не покидать танк и продолжил бой, в результате которого были уничижены 1 гранатометный расчет, более 10 националистов и автомобиль «КамАЗ», — говорится в материале ведомства.

Отмечается, что действия старшего сержанта позволили ликвидировать группу националистов, а также эвакуировать подбитый танк.

Между тем, добавили в Минобороны, взвод в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков под командованием лейтенанта Андрея Шитова, проявил героизм при освобождении одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Так, заметили в ведомстве, продвигаясь на одном из направлений вместе со своим взводом, Шитов обнаружил хорошо оборудованный оборонительный рубеж и большое количество националистов. Вместе с подчиненными он атаковал позиции украинских радикалов.

«В результате взвод уничтожил укрепления с пулеметными и гранатометными расчетами националистов, что позволило прорвать рубеж обороны. Развивая наступление, Андрей огнем из БМП уничтожил 2 дота и штурмом взял опорный пункт противника», — следует из материала пресс-службы министерства.

Мужественные и самоотверженные действия лейтенанта Андрея Шитова способствовали освобождению населенного пункта от украинских националистов, заверили в Минобороны.

Ранее, 27 мая командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды российским военным за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации по защите Донбасса. Госнаграды вручили офицерам и сержантам. Их наградили орденом Александра Невского, орденом Мужества и медалью Жукова.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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